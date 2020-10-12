ООС повідомив про черговий день без втрат на Донбасі

Штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив про черговий день без втрат на Донбасі.

При цьому українські військові зафіксували чотири порушення режиму тиші з боку контрольованих Росією сил.

«Поблизу населеного пункту Мар’їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська та Зайцевого – зі стрілецької зброї. Окрім того, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакине», – заявили в штабі.

12 жовтня військові зафіксували «кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета» в районі Авдіївки Донецької області.

В угрупованні «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії на Донбасі.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.