Штаб ООС: від початку доби зафіксовано один обстріл з боку бойовиків

Від початку поточної доби, 12 жовтня, на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі населеного пункту Авдіївка. Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.