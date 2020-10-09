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09 жовтня 2020, Київ 19:23
Новини | Події

Від початку доби на Донбасі зафіксували одне порушення режиму тиші – штаб ООС

Від початку доби на Донбасі зафіксували один обстріл зі стрілецької зброї

Від початку поточної доби, 9 жовтня, бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, у районі населеного пункту Шуми, противник порушив режим припинення вогню, здійснивши кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що бойових втрат чи поранень у лавах ОС немає. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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