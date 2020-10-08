Від початку доби на Донбасі зафіксували 3 порушення режиму тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 8 жовтня, на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, противник здійснив три неприцільні черги зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Піски, а поблизу Опитного – дистанційне мінування українських позицій, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2 та ту ж зброю, використовуючи традиційні боєприпаси», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали, бойових втрат чи поранень у лавах сил ООН немає.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.