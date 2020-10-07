У штабі ООС повідомили про два обстріли з боку бойовиків на Донбасі

У зоні бойових дій на Донбасі 6 жовтня російські гібридні сили два рази порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«У районі відповідальності ОТУ «Схід» противник відкривав неприцільний вогонь із підствольного гранатомета поблизу Зайцевого, а зі стрілецької зброї – неподалік Водяного. Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали», – йдеться в повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед українських військових не було, додали у штабі.

Від початку поточної доби, 7 жовтня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією угруповання «ДРН» і «ЛНР» даних про обстріли вранці 7 жовтня не наводять.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.