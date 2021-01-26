Бойовики сім разів порушили режим тиші на Донбасі, поранений військовий – ООС

Один український військовий поранений унаслідок бойових дій на Донбасі 25 січня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Його доставили до медичного закладу.

За даними ООС, упродовж доби контрольовані Росією сили сім разів порушили режим тиші. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в кількох обстрілах Горлівки. Бойовики «ЛНР» заявляють про обстріл Золотого-5.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.