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Через російські обстріли у Краматорську, Слов’янську, Часовому Яру пошкоджені багатоповерхівки – ОВА

у центрі Краматорська внаслідок ракетного удару пошкоджені щонайменше чотири багатоповерхівки, а у Слов'янську – будинки за п'ятьма адресами. Фото ілюстративне

На Донеччині російські війська вночі обстріляли Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр та Курахове, повідомив у телеграмі голова ОВА Павло Кириленко.

За його даними, у центрі Краматорська внаслідок ракетного удару пошкоджені щонайменше чотири багатоповерхівки, а у Слов'янську – будинки за п'ятьма адресами.

Влада повідомляє, що у Часовому Яру через війська РФ атакували житловий сектор та промзону – пошкоджені два багатоквартирні будинки, а у Кураховому загарбники поцілили в автостоянку – згоріли приватні автомобілі та муніципальна техніка.

Про постраждалих внаслідок цих обстрілів не повідомляється.


За даними ОВА, внаслідок російських обстрілів 30 серпня загинули четверо мирних жителів Донеччини: 2 у Кліщіївці, 1 у Бахмуті та 1 у Корсунівці. Ще 2 людини поранені.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні станом на 23 серпня підтвердили 5614 випадків загибелі і 7946 поранення цивільних людей через збройну агресію Росії. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, а «за кожною з цих цифр – людина, життя чи здоров’я якої втрачено чи понівечено».

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