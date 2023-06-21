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На Донеччині двоє людей загинули через обстріли з боку Росії – ОВА

Павло Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі

Двоє жителів Донецької області загинули минулої доби через російські обстріли, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 20 червня росіяни вбили ще двох жителів Донеччини: у Дружбі та селі Костянтинівка. Ще одна людина в області за добу зазнала поранення», – написав Кириленко у телеграмі вранці 21 червня.

Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 18 червня підтвердило загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

В ООН наголосили, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

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