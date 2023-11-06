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На Донеччині армія РФ обстріляла дорогу біля Красногорівки, загинув водій – прокуратура

Українські військові на передовій. Донецька область, 26 жовтня 2023 року, ілюстративне фото
Українські військові на передовій. Донецька область, 26 жовтня 2023 року, ілюстративне фото

У Донецькій області російські військові вдарили по дорозі біля Красногорівки, повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, пише «Суспільне».

«6 листопада о 17:00 російські війська зі ствольної артилерії обстріляли автодорогу, яка розташована поблизу міста Красногорівка. Внаслідок атаки за кермом легкового автомобіля загинув 32-річний водій», – сказала Мєдвєдєва.

Відомо також, що Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею «Порушення законів та звичаїв війни» (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі й цивільні обʼєкти.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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