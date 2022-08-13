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За добу через дії російських військ на Донеччині загинули 5 людей – голова ОВА

Наслідки обстрілу Краматорська, 12 серпня 2022 року

Протягом доби 12 серпня внаслідок російських обстрілів загинули п’ятеро цивільних, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 12 серпня росіяни вбили п’ять мирних жителів Донеччини: двоє у Краматорську, один у Бахмуті, один у Кураховому та один у Кодемі. Ще 35 людей отримали поранення», – заявив він вранці у суботу.

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Наразі невідома точна кількість у окупованих Маріуполі і Волновасі.

Водночас Краматорська міська рада повідомила про трьох загиблих внаслідок обстрілу міста напередодні.

Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську 13 серпня.

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