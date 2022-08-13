За добу через дії російських військ на Донеччині загинули 5 людей – голова ОВА

Протягом доби 12 серпня внаслідок російських обстрілів загинули п’ятеро цивільних, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
«За 12 серпня росіяни вбили п’ять мирних жителів Донеччини: двоє у Краматорську, один у Бахмуті, один у Кураховому та один у Кодемі. Ще 35 людей отримали поранення», – заявив він вранці у суботу.
Читайте також: Російські війська зазнали найбільше втрат на Бахмутському та Криворізькому напрямках – Генштаб
Наразі невідома точна кількість у окупованих Маріуполі і Волновасі.
Водночас Краматорська міська рада повідомила про трьох загиблих внаслідок обстрілу міста напередодні.
Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську 13 серпня.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ