На Донеччині внаслідок обстрілів є загиблий, троє поранених – Кириленко

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів продовжують страждати цивільні люди, повідомив 28 липня голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 27 липня росіяни вбили одного жителя Донеччини — в Авдіївці. Ще три людини за добу дістали поранення», – написав чиновник у телеграмі.

Російські війська регулярно обстрілюють громади Донецької області. При цьому Москва заперечує свої атаки на цивільних в Україні. Влада пропонує цивільним евакуацію з Донецької області, але не всі місцеві жителі погоджуються на це.