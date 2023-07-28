У Миколаївській області внаслідок артилерійського обстрілу поранені двоє молодих людей – Кім

Російські військові упродовж доби 27 липня здійснили кілька обстрілів у Миколаївській області, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Об 11:13 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Близько 17:46 унаслідок артилерійського обстрілу у Куцурубській громаді осколкових поранень нижніх кінцівок зазнали 20-річний хлопець та 15-річна дівчина», – вказав очільник області.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, додав Віталій Кім.

Російські війська регулярно обстрілюють громади Миколаївської області, розташовані в межах досяжності російської артилерії. При цьому Москва заперечує свої атаки на цивільних в Україні.