Через російську агресію на Донеччині за добу загинули троє людей – Кириленко

Дії російських військ призвели до загибелі трьох цивільних у Донецькій області за добу, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці 15 серпня.

«За 14 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Соледарі та Мар’їнці. Ще 13 людей отримали поранення», – заявив він.

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Кириленко нагадав, що наразі невідома точна кількість загиблих у окупованих Маріуполі та Волновасі.

Також Слов’янська міська військово-цивільна адміністрація повідомила, що російські війська обстріляли місто вночі. Два мікрорайони зазнали руйнувань, але ніхто не постраждав.

За даними Генштабу, напередодні російські війська здійснювали спроби штурму на кількох напрямках на Донеччині, які вдалося відбити українським силам; у напрямку Бахмута підрозділи загарбників мали «частковий успіх».