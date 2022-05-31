На Донеччині четверо цивільних загинули через російські обстріли протягом дня – Кириленко

Російські обстріли вбили чотирьох жителів у Донецькій області протягом дня 31 травня, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних! За 31 травня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини: трьох у Слов’янську і одного у Райгородку», – повідомив він у своєму Телеграмі.

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За даними Кириленка, ще семеро цивільних отримали поранення. Крім того, він нагадав, що неможливо встановити точну кількість жертв у окупованих Маріуполі та Волновасі.

Станом на кінець доби 29 травня, Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8900 жертв серед цивільних – загибель 4074 і поранення 4826 людей через повномасштабну війну Росії проти України.