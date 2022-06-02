Донеччина: обстріли міст тривають, за добу загинули семеро цивільних, 10 поранені – Кириленко

Тривають постійні обстріли міст Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Про це він розповів під час включення в «Медіа центрі Україна» 2 червня.

«Доба пройшла напружено. Знову ж таки обстріли по всі лінії фронту. Крім того, страждає від постійних обстрілів Бахмут, Соледар. Слов’янськ третю добу перебуває під ракетними ударами або обстрілами з реактивних систем «Ураган» і Святогірська громада. Напруження на Авдіївському напрямку, ворог не припиняв спроби здійснити прорив на вказаному напрямку. І Лиманський і Ізюмський напрямки – це основні напрямки, за якими ворог намагається просуватися для захоплення територій Слов’янська і Краматорська, їхніх ключових завдань по півночі області», – розповів Кириленко.

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Також під постійними обстрілами перебуває траса Бахмут – Лисичанськ, проте її контролюють Збройні сили України.

«Сьогодні в нас семеро (цивільних – ред.) осіб за добу загинули по території області, десятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості», – сказав голова ОВА, відповідаючи на питання про жертви серед мирного населення.

За даними Кириленка, на підконтрольній Україні частині Донецької області залишаються близько 340 тисяч людей із 1,67 мільйона населення, яке постійно там проживало на момент початку повномасштабного вторгнення Росії.

Голова області також додав, що гуманітарна доставка продовольства та медикаментів по області триває, попри обмеження руху й маршрутів.

Напередодні Павло Кириленко підтвердив загибель трьох людей у Святогірській лаврі внаслідок обстрілу.