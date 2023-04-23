ОВА: внаслідок обстрілів Донеччини поранено чотири людини

За минулу добу, 22 квітня, внаслідок обстрілів російської армії в Донецькій області були поранені люди, повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

«За 22 квітня стало відомо ще про чотирьох людей, поранених росіянами: трьох у Бахмуті та одного в Очеретиному», – зазначив він.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, підкреслив Кириленко.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що протягом доби 22 квітня російські військові зосереджували основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – було відбито 58 атак. Найзапекліші бої наразі точаться за Бахмут та Мар’їнку.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.