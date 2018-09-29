У Києві затримали автомобіль із номерами DPR та його водія

У Києві працівники Служби безпеки України затримали чоловіка, який їздив на автомобілі з номерами DPR (Donetsk People Republic), які в окупованому Донецьку видають контрольовані Росією бойовики. Про це 29 вересня повідомила Служба безпеки України у Facebook.

«27 вересня у мережі інтернет з’явилося повідомлення про пересування містом Київ автомобілю Пежо-301 із номерними знаками так званої «ДНР». Завдяки вжитим оперативним заходам контррозвідники СБУ менше ніж за добу встановили місцезнаходження автотранспортного засобу, затримали особу, яка керувала авто (громадянина України, колишнього працівника МВС України, у теперішній час представника однієї із українських страхових компаній), та вилучили фейкові реєстраційні номери і документи на транспортний засіб», – сказано в повідомленні.

Згідно з отриманими від громадянина поясненнями, вказаний автомобіль знаходився з 2014 року в розшуку за лінією Інтерполу, у зв’язку з чим був затриманий поліцією на території Росії та переданий йому як представнику страхової фірми. Під час перетину російсько-українського кордону він зняв номерні знаки DPR, але при в’їзді до Києва знову встановив їх, за його словами, «для забезпечення відповідності реєстраційних автомобільних номерів пакету документів на вказану машину, виданих російськими представниками Інтерполу, на випадок зупинки транспортного засобу для перевірки працівниками поліції України».

Співробітники СБУ встановили, що працівник страхової компанії свідомо намагався сховати автомобіль після поширення інформації, що ускладнювало пошук транспортного засобу. Зараз співробітники спецслужби здійснюють заходи для перевірки пояснень затриманого, а також для встановлення його можливої причетності до бойовиків.