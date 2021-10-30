ДПСУ: бойовики блокують п’ять із семи КПВВ на Донбасі

За рішенням Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування на Донбасі, проте зі свого боку бойовики блокують п’ять із семи дорожніх коридорів, а ще на двох рух громадян обмежують. Про це 30 жовтня повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти здійснюють пропуск тільки окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 438 осіб та 82 транспортних засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини водночас 263 особи та 60 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію», – мовиться у повідомленні.

За даними прикордонників, з семи відкритих КПВВ щоденно пропуск здійснюється лише в «Станиці Луганській».

«Варто зазначити, що й навпроти цього контрольного пункту російські найманці суттєво обмежують можливість громадян перетнути лінію розмежування. Від минулого тижня інтенсивність пасажиропотоку там зменшилася ще на 19 %. Всього за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 1 858 осіб, а на контрольовану територію – 547 осіб», – поінформували в ДПСУ.

Прикордонники також повідомили про перетин лінії розмежування через КПВВ «Новотроїцьке» 6 автівками з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста.