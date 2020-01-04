ДПСУ отримала два французькі гелікоптери

3 січня в Україну прибули два одномоторні гелікоптери H125 французької компанії Airbus Helicopter, які використовуватиме Державна прикордонна служба України.

Техніка прибула в рамках міжурядової угоди між Україною та Францією.

«Н125 виконуватимуть завдання з моніторингу державного кордону. Загалом у межах контракту ми вже отримали п’ять гелікоптерів Н225 для рятувальників та гвардійців. Окремо планується запустити Сервісний центр для обслуговування цієї техніки», – заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За словами голови ДПСУ Сергія Дейнеко, у порівнянні з Мі-8, які прикордонники використовують зараз, нові гелікоптери в 4-5 разів економічніші. Дейнеко додав, що відомство отримає 24 таких вертольоти у різній комплектації.