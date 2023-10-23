У Чернівецькій області затримали депутата, який зі спільником вивозив ухилянтів за кордон – ДПСУ

У Чернівецькій області затримали депутата однієї з громад, повідомляє пресслужба Держаної прикордонної служби.

За даними відомства, чоловік був співорганізатором схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон.

«Оперативники Чернівецького прикордонного загону… затримали мікроавтобус. Окрім водія, в транспортному засобі перебували двоє пасажирів – усі громадяни України. Правоохоронці з'ясували, що водій авта є депутатом однієї з районних рад та співорганізатором схеми незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Він та організатор схеми пообіцяли двом чоловікам переправити їх до Румунії поза пунктами пропуску за грошову винагороду в 5,3 тис. євро з кожного. Згодом головного організатора протиправної діяльності також затримали», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці провели обшуки за двома адресами проживання фігурантів кримінального провадження, в результаті чого вилучили понад 20 тис. євро та 4,8 тис. доларів США, сім-картки, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Крім цього, у фігурантів вилучили 2 автомобілі.

Організатору схеми та його поплічнику загрожує ув’язнення терміном від 5 до 9 років. Таке покарання передбачено ч. 3 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон», зазначили в ДПСУ.

Під час воєнного стану, який діє в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, громадянам України призовного віку заборонено виїзд за кордон, але певним категоріям громадян можуть видавати тимчасовий дозвіл на перетин кордону. Такий дозвіл передбачає обовʼязкове повернення в Україну.