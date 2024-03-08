ДПСУ заявляє про затримання 34 «порушників» на Буковині. На кадрах з місця події є ознаки насильства

Державна прикордонна служба України ввечері 8 березня повідомила, що поблизу кордону з Румунією її співробітники спільно з СБУ затримали мікроавтобус із 34 чоловіками у вантажному відсіку, вони названі «порушниками». Як ідеться в пості на фейсбуці, «водій підозрюється в організації незаконного переміщення осіб» і «зібрав «клієнтів» через месенджер».

«За доставку до сусідньої країни кожен заплатив по 10 тисяч євро. Організатору загрожує від 3 до 9 років позбавлення волі, відносно інших затриманих складені документи адміністративного провадження», – вказано в повідомленні ДПСУ.

На фотографіях, поширених самою Державною прикордонною службою, видно, що чоловіки, яким інкримінують адміністративне порушення, стоять на колінах перед пʼятьма співробітниками ДПСУ та СБУ.

Відеокадри, поширені зокрема, в телеграм-каналі політика Борислава Берези, містять ознаки насильства під час затримання. Колишній депутат Верховної Ради заявив, що «те, що я бачу на цьому відео, не можна виправдати».

«Можу заздалегідь сказати, що це будуть обговорювати не лише в ЄСПЛ, а й в інших європейських інституціях. І це гарантовано не посприяє нашому просуванню до ЄС. Це відео буде дискредитувати Україну і стане великою проблемою. Просто не всі ще розуміють це», – написав Борислав Береза.

У Державній прикордонній службі ймовірне застосування сили до затриманих не коментували.