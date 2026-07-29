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Новини | Суспільство

Драпатий вперше провів розмову з головнокомандувачем сил НАТО в Європі Гринкевичем

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Михайло Драпатий став головнокомандувачем ЗСУ 22 липня на заміну Олександру Сирському
Михайло Драпатий став головнокомандувачем ЗСУ 22 липня на заміну Олександру Сирському

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий вперше після призначення на посаду поспілкувався з верховним головнокомандувачем збройних сил НАТО в Європі, командувачем збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Про це він повідомив 29 липня.

Драпатий розповів, що під час розмови окреслив своє бачення перемоги України та спроможностей, які допоможуть її здобути.

«На нинішньому етапі війни маємо посилити операції в різних доменах, не допускати інфільтрацію противника в смугах нашої оборони, масштабувати дальнє та середнє вогневе ураження по ворогу. Наголосив на необхідності подальшого розвитку армійських корпусів та збільшення їх автономії», – заявив він.

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Також українське командування, за його словами, працює над тим, щоб підвищити рівень летальності втрат Росії та знизити її економічні спроможності. Для цього застосовують асиметричні підходи та українські технології.

Драпатий подякував Гринкевичу за його особисті зусилля для забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони, а також владі США за військову допомогу Україні в межах ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Вона передбачає закупівлю американського військового обладнання, зокрема, ракет до Patriot, для України коштом європейських країн.

Алексус Гринкевич не коментував розмову публічно.

Михайло Драпатий став головнокомандувачем ЗСУ 22 липня на заміну Олександру Сирському.

Що відомо про нового головкома ЗСУ – Михайла Драпатого
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Що відомо про нового головкома ЗСУ – Михайла Драпатого
відео Радіо Свобода

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