Зеленський погодив з Драпатим та Хмарою нові цілі для дипстрайків по РФ

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 26 липня, провів нараду з військовим командуванням щодо українських далекобійних ударів по Росії.

За його словами, за підсумками наради оновили перелік пріоритетних цілей і погодили продовження операцій.

Зеленський наголосив, що план українських далекобійних санкцій виконується згідно з «визначеними пріоритетами». Дистанція ураження перевищила 3 тисячі кілометрів, і українська сторона нарощує можливості діяти ще далі.

«Наявність стратегічної глибини тилу, яка довгий час була російською перевагою, зараз стає для політичного і військового керівництва Росії особливою проблемою, оскільки мажоритарна частка російської ППО зібрана навколо Москви, державних резиденцій, Кримського мосту і Петербургу», – зазначив Зеленський.

Він додав, що українські дрони вже досягають цілей в Уральському регіоні, Сибіру та інших віддалених від Москви землях.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 21 липня повідомив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. За словами Зеленського, Михайло Драпатий, в.о.міністра оборони Євгеній Хмара й інші командири «мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї».