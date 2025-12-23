На Сумщині через масовану атаку РФ є перебої з електропостачанням – влада

Російські війська масовано атакували північ Сумщини безпілотниками в ніч проти 23 грудня, внаслідок чого є перебої з електропостачанням, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині. Попередньо, люди не постраждали. Є перебої з електропостачанням. Інформація щодо всіх наслідків атак уточнюється», – зазначив він у телеграмі.

На даний час повітряна тривога через російські удари оголошена майже по всій Україні.

Напередодні президент Володимир Зеленський попереджав, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні на Різдвяні свята.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.