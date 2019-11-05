Саміт «Друзів одностайності» у Празі обговорив фінансування політики згуртованості

У столиці Чехії Празі відбувся саміт країн – «Друзів одностайності» (Přátelé koheze), в якому взяли участь прем’єри 16 із 28 країн Європейського союзу.

Під час засідання домінувала тема потреби незмінного і тривалого фінансування програм ЄС, особливо тих, що стосуються політики згуртованості і єдності всередині об’єднання.

Таким чином країни – учасниці саміту «Друзів одностайності» відповіли на пропозицію Європейської комісії протягом 2021 – 2027 років знизити на 10 відсотків фінансування політики спільних дій серед так званих «старих» і «нових» членів ЄС, а також скоротити на 15 відсотків фінансування спільної земельної політики.

Зокрема, прем’єр Словаччини Петер Пеллеґріні наголосив, що і досі «існують відмінності між новими і старими членами ЄС, і в межах конкретних країн західного світу. А тому наш обов’язок – продовжувати фінансувати політику одностайності до часу, поки ці відмінності ми не усунемо».

У прийнятій декларації учасники саміту, зокрема, відзначили, що «політика одностайності є ключовим інвестиційним інструментом ЄС, котрий дієво і чітко сприяє справжній єдності регіонів і країн – членів у межах ЄС».

Того самого дня відбулася також зустріч прем’єрів країн Вишеградської «четвірки» – Польщі, Угорщини, Словаччини і Чеської Республіки.

Як повідомляють чеські ЗМІ, голови урядів «четвірки» висловили розчарування в тому, що на саміті Європейського союзу, який відбувся у жовтні, країни-члени ЄС не дійшли згоди стосовно початку переговорів з країнами Балкану щодо вступу до ЄС.

Зокрема, на цьому наголосили прем’єри Чехії та Угорщини. «Переговори зі Сербією і Чорногорією потрібно було б переключити на особливо високу швидкість», зазначив голова уряду Угорщини Віктор Орбан. Підтримка вступу країн Західного Балкану до ЄС також закріплена у спільній заяві країн Вишеградської «четвірки».

Голови урядів країн – учасників зустрічі представляли переважно схід і південь теренів ЄС: Латвії, Литви, Естонії, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Словаччини, Польщі, Португалії, Словенії, Румунії, Іспанії, Болгарії, Мальти, Греції, Угорщини.