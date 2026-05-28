ДСНС: рятувальники Київщини четверту добу ліквідовують наслідки удару РФ 24 травня

Рятувальники Київщини четверту добу поспіль ліквідовують наслідки удару РФ, завданого 24 травня, повідомляє у телеграмі пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Працюють безперервно і вдень, і вночі: розбирають завали, демонтують понівечені конструкції та розчищають територію від тонн будівельного сміття. Окремий пріоритет – евакуація та збереження вцілілих експонатів і документації», – йдеться у повідомленні.

Водночас у ДСНС Києва зазначають, що у Шевченківському районі завершені аварійні роботи в будівлі пошкодженого внаслідок обстрілу ТЦ – йдеться про торговельний центр біля станції метро Лук’янівська.

За повідомленням, протягом трьох днів рятувальники розбирали фасадну частину будівлі, зокрема демонтували пошкоджені елементи лицювання та вікна. До робіт були залучені 15 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки Головного управління.

Уночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ.

У Києві через атаку РФ загинули троє людей. За останніми даними, постраждала 91 людина.

Зафіксовані пошкодження на 49 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що у Києві близько 30 житлових будинків пошкоджені або зруйновані.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».



