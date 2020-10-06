ДСНС: на Луганщині залишилося загасити один локалізований осередок вогню

Рятувальники спільно з військовими ліквідували дев’ять із 10 основних осередків пожеж лісових масивів у Луганській області, повідомляє станом на вечір 6 жовтня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, залишається ліквідувати осередок біля села Гаврилівка Новоайдарського району на площі 150 гектарів.

Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області, що спалахнули 30 вересня, загинули 11 людей, постраждали – 18 осіб (у тому числі три рятувальники). Під час гасіння пожеж евакуювали 150 людей.

Поліція відкрила сім кримінальних проваджень за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».