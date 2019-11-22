Інженерна група ДСНС проводить розмінування в районі Петрівського та Богданівки на Донбасі

Поблизу населених пунктів Петрівське та Богданівка Волноваського району Донецької області розпочала роботу інженерна група Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Здійснено повний демонтаж двох бліндажів. Піротехнічні розрахунки ДСНС України під час супроводу інженерних робіт обстежили територію площею 0,01 га, вилучили та знищили встановленим способом три одиниці вибухонебезпечних предметів», – повідомляє сайт ДСНС.

Від ДСНС України залучалися чотири піротехнічні розрахунки (21 людина особового складу та вісім одиниць техніки) і одна інженерна група (дев’ятеро людей особового складу та п’ять одиниць техніки). Загалом від Держслужби залучалися 30 людей особового складу та 13 одиниць техніки.

Роботи тривають з 9:00 22 листопада.

Розведення сил і засобів поблизу Богданівки і Петрівського на Донеччині почалося 9 листопада.

2 листопада завершилося розведення сил та засобів поблизу Золотого на Луганщині.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.