ДСНС попереджає про ускладнення погодних умов в Україні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає, що погодні умови в більшості областей можуть спричинити погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

«За даними УкрГідрометцентру, 30 грудня на дорогах більшості областей утримається ожеледиця, в Запорізькій області – ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий); в окремих районах Миколаївської та Донецької областей утримається сильна ожеледь (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). На Київщині 30 грудня на дорогах утримається ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться в повідомленні.

Також рятувальники вказують, що 30 грудня на високогiр’ї східної частини Закарпатської області зберігається значна снiголавинна небезпека.