ДСНС: пожежі в екосистемах випалили майже 2250 гектарів землі в низці областей

Державна служба з надзвичайних ситуацій 10 травня повідомила про наслідки масштабних пожеж у екосистемах.

За даними рятувальників, вигоріли майже 2 250 гектарів землі.

«Це результат 1821 пожежі, що нищать нашу природу. Поки країна бореться за кожен метр, вогонь нищить наш тил через спеку, обстріли та людську недбалість», – заявляє ДСНС.

Служба оцінює масштаби займань у низці областей, зокрема:

Житомирська область – 842,3 гектарів

Чернігівщина – 503,65 га

Київщина – 201,47 га

Рівненщина – 182,73 га

Закарпаття – 114,04 га

Дніпропетровщина – 80,13 га

Волинь – 61,27 га

Харківщина – 60,26 га

Вінниччина – 41,69 га

Львівщина – 40,08 га

Полтавщина – 23,75 га

Черкащина – 17,64 га

Івано-Франківська область – 13,42 га

Одеська область – 13,23 га

ДСНС застерігає від спалення сухостою та сміття: «це не «прибирання», а нищення природи та загроза життю».

Удень 8 травня Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про гасіння дев’яти пожеж загальною площею понад 2 тисячі гектарів у Рівненський, Житомирській, Київській і Чернігівській областях, згодом частину з них вдалося локалізувати.

Напередодні стало відомо, що в Зоні відчуження на Київщині сотні рятувальників намагаються приборкати масштабну лісову пожежу на площі 1200 гектарів.



