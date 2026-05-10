ДСНС: пожежі в екосистемах випалили майже 2250 гектарів землі в низці областей

Державна служба з надзвичайних ситуацій 10 травня повідомила про наслідки масштабних пожеж у екосистемах.
За даними рятувальників, вигоріли майже 2 250 гектарів землі.
«Це результат 1821 пожежі, що нищать нашу природу. Поки країна бореться за кожен метр, вогонь нищить наш тил через спеку, обстріли та людську недбалість», – заявляє ДСНС.
Служба оцінює масштаби займань у низці областей, зокрема:
- Житомирська область – 842,3 гектарів
- Чернігівщина – 503,65 га
- Київщина – 201,47 га
- Рівненщина – 182,73 га
- Закарпаття – 114,04 га
- Дніпропетровщина – 80,13 га
- Волинь – 61,27 га
- Харківщина – 60,26 га
- Вінниччина – 41,69 га
- Львівщина – 40,08 га
- Полтавщина – 23,75 га
- Черкащина – 17,64 га
- Івано-Франківська область – 13,42 га
- Одеська область – 13,23 га
ДСНС застерігає від спалення сухостою та сміття: «це не «прибирання», а нищення природи та загроза життю».
Удень 8 травня Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про гасіння дев’яти пожеж загальною площею понад 2 тисячі гектарів у Рівненський, Житомирській, Київській і Чернігівській областях, згодом частину з них вдалося локалізувати.
Напередодні стало відомо, що в Зоні відчуження на Київщині сотні рятувальників намагаються приборкати масштабну лісову пожежу на площі 1200 гектарів.
