ДСНС: лісову пожежу на Житомирщині локалізували на площі 500 гектарів

Пожежники локалізували пожежу в екосистемі Житомирської області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 9 травня.

«Масштабну пожежу, що виникла на Житомирщині на території Поліського природного заповідника, локалізовано на площі 500 га», – йдеться в повідомленні.

За оцінкою служби, загрози населеним пунктам немає. Роботи з ліквідації пожежі триватимуть також у нічний час доби у позмінному режимі. ДСНС зазначає, що, крім рятувальників і лісівників, на місці працюють волонтери: вони розгорнули мобільний пункт надання допомоги та забезпечують харчування особового складу.

На 17 годину в п’ятницю служба повідомляла, що ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження триває, рівень гамма-випромінювання залишається в межах норми.

Раніше ДСНС заявила, що рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Рівненщині поблизу села Більськ.

Удень 8 травня Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про гасіння дев’яти пожеж загальною площею понад 2 тисячі гектарів у Рівненський, Житомирській, Київській і Чернігівській областях, шість із них були локалізовані.