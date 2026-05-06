ДСНС: з 11 тисяч пожеж в екосистемах від початку року лише 350 спричинила агресія Росії

Протягом перших чотирьох місяців 2026 року в Україні виникло понад 11 тисяч пожеж в екосистемах, повідомила 6 травня Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на брифінг директора Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Віктора Вітовецького.

За його даними, внаслідок цих пожеж загинули 27 людей, ще 32 зазнали поранень.

«Водночас лише близько 350 пожеж із загальної кількості сталися через агресію Росії – усі інші були спричинені саме людською недбалістю або навмисним спалюванням сухої рослинності», – заявляє ДСНС.





Рятувальники здійснили понад 8 тисяч заходів із запобігання пожежам, в тому числі більше ніж тисячу – із застосуванням БПЛА. Вітовецький повідомив, що використання дронів є новою практикою для служби, яка допомагає виявляти підпали сухої рослинності та встановлювати винних.

«ДСНС продовжує притягати до відповідальності тих, хто випалює траву та листя, однак суми штрафів не здатні компенсувати завдану шкоду. Станом на сьогодні з початку 2026 року штрафи накладено на понад1600 осіб на загальну суму близько 3,5 млн грн», – розповів він.

Відомство нагадує, що за спалювання сухої рослинності для громадян передбачені штрафи від 3 060 до 6 120 гривень, для посадовців – до 30 600 гривень. За підпали на територіях природно-заповідного фонду сума штрафу може сягати 12 240 гривень.

У березні в ДСНС зафіксували понад 3 тисячі пожеж в екосистемах за неповні перші три місяці року, на той момент загинули четверо людей.