У ДСНС попереджають про пожежну небезпеку і грози

У перший день літа в окремих областях України пройдуть грози та шквальний вітер, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«1 червня у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Одеській областях грози, подекуди град та шквали 15-20 метрів на секунду», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, на заході України, а також у Полтавській, Харківській і Кіровоградській областях грози триватимуть і 2 червня.

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Крім того, у відомстві прогнозують, що з 1 по 3 червня в більшості північних, центральних, південних, а також Донецькій і Харківській областях переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

У Києві в цей період триватиме високий (4-й) рівень виникнення пожеж.

У ДСНС нагадують, що протягом пожежонебезпечного періоду заборонено відвідувати хвойні ліси за наявності пожежної небезпеки 5 класу, розводити в лісі багаття та розкидати непогашені сірники й недопалки, заїжджати до лісу автівкою, полювати з використанням вогнепальної зброї, залишати в лісі ганчір’я, просочене горючими речовинами, а також спалювати стерню чи залишки після жнив на полях.

Громадян, які помітять займання в лісах, лісопосадках чи на відкритих місцевостях, у відомстві просять негайно звернутися до пожежників.