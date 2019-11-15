На лінії розмежування біля Петрівського і Богданівки знешкоджено близько 20 мін – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що фахівці напередодні вилучили та знешкодили 13 одиниць вибухонебезпечних предметів біля Петрівського і Богданівки на лінії розмежування, таким чином кількість мін, які вдалося прибрати з 13 листопада (початку робіт – ред.), сягнула 19-ти.
Згідно з повідомленням, піротехніки вже оглянули понад 2 гектари території.
«Продовження обстеження забрудненої території заплановано на 09:00 15 листопада», – повідомили у ДСНС.
Днями спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік наголошував, що розмінування в районі Петрівського на Донеччині має початися не пізніше ніж 13 листопада.
Розведення сил і засобів поблизу Богданівки і Петрівського на Донеччині почалося де 9 листопада.
2 листопада завершилося розведення сил та засобів поблизу Золотого на Луганщині.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ