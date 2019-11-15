На лінії розмежування біля Петрівського і Богданівки знешкоджено близько 20 мін – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що фахівці напередодні вилучили та знешкодили 13 одиниць вибухонебезпечних предметів біля Петрівського і Богданівки на лінії розмежування, таким чином кількість мін, які вдалося прибрати з 13 листопада (початку робіт – ред.), сягнула 19-ти.

Згідно з повідомленням, піротехніки вже оглянули понад 2 гектари території.

«Продовження обстеження забрудненої території заплановано на 09:00 15 листопада», – повідомили у ДСНС.

Днями спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік наголошував, що розмінування в районі Петрівського на Донеччині має початися не пізніше ніж 13 листопада.

Розведення сил і засобів поблизу Богданівки і Петрівського на Донеччині почалося де 9 листопада.

2 листопада завершилося розведення сил та засобів поблизу Золотого на Луганщині.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.