ДСНС попереджає про загрозу шквалів і пожеж в Україні

На Закарпатті вночі, в західних областях удень 7 серпня очікуються грози та окремі шквали 15–20 метрів за секунду, попереджає Державна служба України з надзвичайних ситуацій із посиланням на дані синоптиків.

Також, за даними Українського гідрометцентру, 6–8 серпня в Київській області (в районі Фастова, Борисполя, Баришівки, Яготина та Чорнобиля) збергіається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

«6–8 серпня у північних (крім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській,Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – додають рятувальники.