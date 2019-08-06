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06 Серпень 2019, Київ 15:27
Новини | Події

ДСНС попереджає про загрозу шквалів і пожеж в Україні

Грози та шквали можливі в Західній Україні

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На Закарпатті вночі, в західних областях удень 7 серпня очікуються грози та окремі шквали 15–20 метрів за секунду, попереджає Державна служба України з надзвичайних ситуацій із посиланням на дані синоптиків.

Також, за даними Українського гідрометцентру, 6–8 серпня в Київській області (в районі Фастова, Борисполя, Баришівки, Яготина та Чорнобиля) збергіається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

«6–8 серпня у північних (крім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській,Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – додають рятувальники.

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