ДСНС: у Тернополі на місці удару РФ тривають пошуково-рятувальні роботи

У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, до рятувальної операції залучені загалом понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки – розібрано понад 700 кв.м завалів, вивезено 230 куб.м зруйнованих конструкцій.

«Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується. Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну», – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася – загинули 26 людей, серед яких є троє дітей. 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб – врятовано.



