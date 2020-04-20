ДСНС попереджає про заморозки в Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про заморозки в Україні.

За даними Укргідрометцентру, заморозки на поверхні ґрунту (від 0 до 5 градусів) очікуються вночі 21, 22 та 23 квітня практично на всій території України (крім крайнього півдня та Закарпаття).

21 квітня в більшості областей України температура повітря прогріється до 9-13 градусів тепла. Винятком стане Закарпаття, де прогнозують 15-17 градусів тепла. У більшості областей Лівобережжя очікують дощ, на Правобережжі – мінливу хмарність.