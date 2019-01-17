«ДТЕК – Павлоградвугілля» оскаржить рішення суду, який визнав незаконним звільнення з роботи шахтаря

ПАТ «ДТЕК – Павлоградвугілля» не згодне з рішенням суду щодо свого колишнього працівника, який довів у суді своє незаконне звільнення з роботи, і подаватиме касаційну скаргу до Верховного Суду України. Про це Радіо Свобода повідомили в «ДТЕК – Павлоградвугілля» у відповідь на інформаційний запит.

Як зазначили в компанії, позивач Олексій Михайлюк є колишнім працівником шахтоуправління ДТЕК імені Героїв Космосу. Він був звільнений на підставі пункту 2 частини 1 статті 40 КЗпП України (невідповідність працівника виконуваній роботі за станом здоров'я).

«За підсумками чергового планового медогляду, медична комісія дала висновок про те, що Олексій Михайлюк не може продовжувати працювати гірником очисного забою на ділянці з видобутку вугілля. Олексію були запропоновані альтернативні варіанти зайнятості на шахтній поверхні, які відповідають його стану здоров’я. Від них він відмовився, внаслідок чого єдиним варіантом було звільнення, адже, відповідно до вимог законодавства України, працівник не може бути допущений до виконання робіт, які йому протипоказані за станом здоров’я», – йдеться у відповіді.

Як заявили в «ДТЕК – Павлоградвугілля», підприємство дотрималось процедури звільнення. Гірникові виплатили зарплату за відпрацьований час, компенсацію за невикористану відпустку тощо.

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15 січня в Дніпровському апеляційному суді колишній працівник «ДТЕК – Павлоградвугілля», голова первинної організації незалежної профспілки Олексій Михайлюк довів своє незаконне звільнення з роботи.

Рішенням суду були задоволені позовні вимоги гірника до роботодавця про поновлення на роботі. Суд також визначив, що роботодавець має виплатити гірникові зарплату за вимушений прогул у сумі понад 155 тисяч гривень.

У Павлограді 29 грудня 2017 року двоє шахтарів компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля», гірничі майстри Володимир Бугайов і Андрій Карпенко оголосили голодування, протестуючи проти звільнення з роботи – свого і колег. Серед їхніх вимог до адміністрації «ДТЕК – Павлоградвугілля» також було «припинити тиск на членів незалежної профспілки». Як заявляли гірники, з вересня 2017, коли на підприємстві був створений осередок незалежної профспілки, з роботи було звільнено четверо її членів.

У компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля» заявили тоді, що «заяви про незаконність звільнення працівників не відповідають дійсності».

Одного з голодувальників шпиталізували на 15-й день голодування, другого – на 27-й день. Поліція тоді відкрила кримінальні провадження.