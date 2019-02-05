Слідство у справі ДТП з участю акторів «Дизель Шоу» завершене – поліція

Розслідування у справі ДТП з участю акторів «Дизель Шоу», у якому загинула акторка Марина Поплавська, завершене. Про це 5 лютого повідомили у поліції.

«Провадження скеровано до суду, вину підозрюваного доведено. Водій співпрацював зі слідством, провину свою повністю визнав. Як виявилося, причиною ДТП стало те, що водій автобуса не впорався з керуванням», – мовиться в повідомленні.

Згідно з частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, винуватцеві ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років у разі визнання винним.

ДТП сталося о 5:55 20 жовтня 2018 року на 28-му кілометрі автотраси Київ – Чоп біля села Мила. Всього в автобусі перебували 14 пасажирів.