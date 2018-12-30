На Хмельниччині вантажівка протаранила недіюче кафе: троє загиблих

У Хмельницькій області вантажівка DAF протаранила недіюче кафе. Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

«Аварія сталася в ніч з 29 на 30 грудня на перехресті неподалік села Давидківці Хмельницького району. Вантажівка під керуванням 38-річного хмельничанина рухалася з Одеси у напрямку Хмельницького. На перехресті транспортний засіб з невстановлених поки що причин з’їхав з дороги на узбіччя та врізався у недіюче кафе. У кабіні автомобіля на той момент було п’ятеро людей – водій і четверо пасажирів. Троє з них – водій і двоє чоловіків 1990 та 1994 років народження – загинули на місці події. Ще двоє чоловіків, 1982 та 1994 років народження, госпіталізовані до обласної лікарні», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, кабіна вантажівки була так сильно пошкоджена, що загиблих та потерпілих рятувальникам довелося діставати з допомогою спеціального обладнання.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).