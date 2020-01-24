Справа Шеремета: суд змінив запобіжний захід Яні Дугарь

Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання сторони захисту й ухвалив рішення змінити запобіжний захід фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь на нічний домашній арешт із 20:00 по 7:00.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, суд двічі переносили у зв’язку із допитом свідків, які заявили про алібі Яни Дугарь на момент злочину в липні 2016 року. За словами свідків, Дугарь у період із 16 по 18 липня 2016 перебувала у 66-му військовому госпіталі, що у місті Покровськ, Донецької області.

8 січня Київський апеляційний суд залишив Яну Дугарь під цілодобовим домашнім арештом. Колегія суддів змінила місце реєстрації Дугарь із селища Гвардійського Дніпропетровської області на місто Київ.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко, військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко.

За висновками поліції, Яна Дугарь за кілька днів до вбивства фотографувала розташування камер спостереження на місці, де вибухнула машина Шеремета.

За даними МВС, «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета» і подружжя Грищенків – Інна та Владислав.

Читайте ще:

Суд переніс розгляд зміни запобіжного заходу Антоненку на лютий