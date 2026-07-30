Дуров відреагував на рішення РФ про «терориста та екстреміста»

Засновник Telegram Павло Дуров відреагував на рішення Росфінмоніторингу включити його до переліку «терористів та екстремістів».

«Росія визнала мене «терористом» за відмову від її вимог щодо масового стеження та цензури в Telegram. Згідно з російським законодавством, мені заборонено «публікувати інформацію в інтернеті». Російські чиновники явно алутаються в тому, хто й кому може заборонити доступ до інтернету», – написав бізнесмен у телеграмі.

Він додав зображення, на якому видно самого Дурова з підписом «терорист» і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, що потискає руки афганським талібам із підписом «поважні партнери». Також на картинці є напис «Не переплутайте».

Раніше 30 липня Росфінмоніторинг вніс засновника месенджера Telegram Павла Дурова до переліку «терористів та екстремістів». Це випливає із оновленого списку відомства.

29 липня ФСБ підтвердила, що в Росії щодо Павла Дурова порушена кримінальна справа про сприяння терористичній діяльності. За версією слідства, адміністрація месенджера не видаляє канали та боти, які використовуються для координації терактів та диверсій у Росії.