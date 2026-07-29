Російська ФСБ хоче оголосити засновника Telegram в міжнародний розшук у справі про тероризм

Співзасновнику месенджера Telegram Павлу Дурову в Росії заочно висунули звинувачення в сприянні терористичній діяльності, повідомляють російські медіа з посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ 29 липня.

Відомство стверджує, що «почато процедуру» оголошення Дурова, який живе за кордоном, у міжнародний розшук.

Його звинувачують у тому, що адміністрація Telegram не видаляла «чисельні канали, чати та боти даного месенджера, які активно використовуються українськими спецслужбами, терористичними та екстремістськими організаціями» для підготовки в Росії терактів та здійснення шахрайської діяльності, «наслідками яких стали численні людські жертви, в тому числі жінки й діти».

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У лютому пов’язані з державою російські ЗМІ повідомляли з посиланням на ФСБ про те, що проти Дурова розслідується кримінальна справа за статтею про сприяння тероризму. Сам Дуров підтверджував, що така справа є. При цьому офіційно про неї досі не оголошували.

У Слідчому комітеті РФ також повідомили про кримінальну справу у зв’язку з залученням молодих людей у диверсійно-терористичну діяльність за допомогою сервісу знайомств. У повідомленні відомства згадується чат-бот «Дайвінчик/Leo», через який нібито українські спецслужби вербували молодих росіян, листуючись із ними під виглядом дівчат. У грудні 2025 року «Дайвінчик/Leo» внесли до Реєстру заборонених сайтів, причому підставою тоді стали матеріали, які Роскомнагляд відніс до дитячої порнографії та «ЛГБТ-пропаганди».

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Роскомнагляд з лютого активно вживає заходів щодо обмеження доступу до Telegram, при цьому сам месенджер не був включений до списку заблокованих ресурсів. Блокування Telegram критикували навіть провоєнні блогери, стверджуючи, що месенджер використовують російські військові на фронті. Ще кілька днів тому в Кремлі заявляли, що влада продовжує переговори з Telegram.

Останнє повідомлення Дуров наразі не коментував.