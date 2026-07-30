Росія внесла засновника Telegram до списку «терористів та екстремістів»

Росфінмоніторинг вніс засновника месенджера Telegram Павла Дурова до переліку «терористів та екстремістів». Це випливає із оновленого списку відомства.

29 липня ФСБ підтвердила, що в Росії щодо Павла Дурова порушена кримінальна справа про сприяння терористичній діяльності. За версією слідства, адміністрація месенджера не видаляє канали та боти, які використовуються для координації терактів та диверсій у Росії.

Від липня 2025 року, як стверджує ФСБ, у Росії затримали 46 користувачів бота «Дайвінчик/Leo» віком від 12 до 22 років, які нападали на поліцейських і робили підпали нібито за завданням українських спецслужб.

Сам Дуров звинувачення не коментував. В офіційному обліковому записі месенджера в мережі X була опублікована фотографія, де він показує середній палець.

У лютому 2026 року Дуров писав, що проти нього порушили кримінальну справу. У квітні, за словами бізнесмена, на адресу, де він 20 років тому жив у Росії, прийшла повістка, в якій Дурова було названо «підозрюваним». У той же період офіційна «Російська газета» та близька до влади «Комсомольська правда» в статтях, написаних «за матеріалами ФСБ», стверджували, що месенджер в умовах «спеціальної військової операції» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення в Україну) став «головним інструментом» спецслужб країн НАТО та України.