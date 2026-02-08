«Дві ночі капосного морозяки», а далі стане тепло – синоптики

У дві найближчі ночі в Україні буде холодно, але надалі відчутно потеплішає, аж до відлиги, повідомляють українські та західні синоптики.

«Найближчої ночі в Україні до мінус 18 градусів, наступної – до мінус 20-22 градусів!.. Трохи вищою буде температура на півдні, південному заході, вночі десь до мінус 12 градусів... Тобто, люди дорогі, дві ночі, 9 та 10 лютого, лише дві ночі цього капосного морозяки, і вже потім тепліша хвиля почне його зʼїдати», – написала синоптикиня Наталка Діденко.

За даними американського погодного сайту wunderground.com, найближчої ночі в Києві температура може опуститися до мінус 15, а з понеділка на вівторок – до мінус 20 градусів. У два сонячні дні температура підніматиметься до восьми і шести градусів морозу відповідно. Вже до вечора середи, 11 лютого, температура наближатиметься до нуля градусів, а 12 лютого повітря може прогрітися і до плюс двох.



