З 9 до 11 лютого буде похолодання, але «далі має бути легше» – синоптики

На початку наступного тижня в Україні знову відчутно похолодає, але «далі має бути легше», прогнозують українські та західні синоптики.

«Сильні морози поки що відступили, волога та тепліша Атлантика посипає Україну снігом, вітер від протистояння східного антициклону та західної циклонічності посилюється, температура повітря подекуди вже показує малесенькі «плюси», – описує поточну ситуацію Наталка Діденко, але попереджає, що «з 9 до 11 лютого очікується похолодання, знову антициклон».

Аналогічну картину малює американський погодний сайт wunderground.com. У Києві після триденного періоду з температурами від мінус чотирьох до мінус семи градусів будуть три холодні ночі (з температурами від мінус 13 до мінус 19), перша з яких – уже в ніч із неділі на понеділок, 9 січня.

Уже до вечора середи, 11 січня, температура підніметься до мінус трьох із тенденцією навіть до відлиги в наступні дні.