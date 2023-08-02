У двох прикордонних областях Росії учасникам тероборони роздали бойову зброю

Влада Бєлгородської області Росії видала бойову зброю учасникам загонів територіальної оборони – про це повідомили російські державні медіа.

Зазначається, що зброя була вручена в «урочистій обстановці».

Серед виданої зброї: автомати, протидронові рушниці, а також автомобілі УАЗ. Також було проведено показові навчання з роботи з дронами. Державне агентство ТАСС повідомляє, що всього в Бєлгородській області створено сім батальйонів, «РИА Новости» пише про вісім батальйонів.

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував роздачу зброї, заявивши, що це робиться у зв’язку із ситуацією в Бєлгородській області. У Кремлі називають це «необхідним заходом» і не сумніваються у механізмах контролю над виданою зброєю.

Згодом губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у його регіоні підрозділи територіальної оборони також отримають зброю.

Про формування у прикордонних районах Бєлгородської області загонів територіальної оборони для відбиття зовнішнього нападу було оголошено в грудні 2022 року.

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Раніше Держдума Росії дозволила главам регіонів створювати спеціалізовані державні унітарні підприємства, подібні до приватних військових компаній. Співробітники цих підприємств будуть озброєні бойовою стрілецькою зброєю.

Влада російських регіонів, що межують з Україною, після початку повномасштабного російського військового вторгнення в сусідню країну періодично повідомляє про обстріли нібито з боку ЗСУ. Київ ці заяви не коментує.