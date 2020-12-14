Двох росіян засудили до 3 і 10 років тюрми за побиття англійця під час «Євро-2016» у Франції

Двох 34-річних чоловіків з Росії засудили до тюремного ув’язнення на три і 10 років за нападу на футбольного фаната-англічанина на чемпіонаті Європи 2016 року у Франції. Відповідне рішення французький суд ухвалив 14 грудня.

Михайло Івкін отримав трирічний термін, а Павло Коссов – 10-річний за участь у побитті, в результаті якого 55-річний британець Ендрю Бейч отримав черепно-мозкову травму.

Самопочуття Бейча, мешканця Портсмута на південному сході Англії, не дозволило йому бути присутнім на суді, тож в залі суду в місті Екс-ан-Прованс на півдні Франції його представляв син Гаррі.

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«Пан Бейч настільки постраждав фізично та психологічно, його стан перебуває десь між хворобою Паркінсона та хворобою Альцгеймера, що він не в змозі давати показання навіть за допомогою відеозв’язку», – заявив адвокат потерпілого Олів’є Розато на початку судового розгляду 7 грудня.

Двоє чоловіків були заарештовані в Німеччині в лютому 2018 року, через 20 місяців після того, як Бейч отримав тілесні ушкодження. Вони прямували на матч за участю московського «Спартака» в Іспанії.

З моменту арешту обидва перебувають під вартою у Франції.