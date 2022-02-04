Бюро німецького мовника DW у Москві припинило роботу

Бюро німецької телерадіомовної корпорації Deutsche Welle (DW) у Москві 4 лютого припинило роботу – після того, як напередодні МЗС Росії заборонило мовлення Deutsche Welle у країні та оголосило про позбавлення її кореспондентів акредитації.

Про це повідомляє англомовний сайт DW. Стверджується, що журналісти здали свої акредитації для роботи в Росії. Раніше речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що це необхідно зробити до кінця дня 4 лютого. При цьому вона зазначила, що залишати країну журналісти не зобовʼязані.

Російська влада пояснила своє рішення заходами у відповідь після того, як німецький медіарегулятор 1 лютого заборонив мовлення російської державної корпорації RT німецькою мовою в Німеччині. Російський державний канал не мав ліцензії на роботу.

Уряд Німеччини та Євросоюз засудили рішення російської влади, назвавши його необґрунтованим та неприйнятним. Офіційний представник Європейського союзу із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що робота Deutsche Welle ніяк не повʼязана з проблемами RT із ліцензією. «Така реакція російської влади, на жаль, укотре ілюструє порушення ними свободи ЗМІ, що тривають, і її неповагу до незалежності медіа», – додав Стано.

Рішення влади Росії заборонити в країні мовлення Deutsche Welle викликало різку критику у Німеччині. Оголошені Москвою рішення щодо DW не мають під собою жодних підстав та уособлюють нову напруженість у німецько-російських відносинах, заявили у МЗС ФРН. У МЗС Німеччини відкинули порівняння Deutsche Welle та телеканалу RT DE і пояснили, що Deutsche Welle працює в Росії як незалежне ЗМІ, на підставі чинного законодавства та з відповідними дозволами. При цьому RT DE не звертався до влади ФРН за ліцензією на мовлення. До російського телеканалу в Німеччині застосовуються ті ж правила, що й до інших мовників. За законом він має право оскаржити у суді рішення влади ФРН, зазначили в міністерстві.

Москву 15 лютого має намір відвідати канцлер Німеччини Олаф Шольц. На питання про те, чи не буде скасовано візит у звʼязку із забороною діяльності DW, його представник 4 лютого відповів негативно.