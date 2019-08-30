«Динамо» та «Олександрія» дізнаються своїх суперників у групі Ліги Європи

Київське «Динамо» та «Олександрія» з Кіровоградської області дізнаються своїх суперників у групі Ліги Європи.

Жеребкування відбудеться в Монако. Воно розпочнеться о 14:00 30 серпня.

«Динамо» потрапило до першого за силою команд кошика, «Олександрія» – до четвертого.

Увечері 29 серпня в Запоріжжі луганська «Зоря» зіграла внічию з іспанським «Еспаньйолом» (2:2) і завершила виступи в Лізі Європи. Перший матч закінчився перемогою команди з Барселони (3:1).

Перед цим своїх суперників у групі Ліги чемпіонів дізнався донецький «Шахтар». Ними стали англійський «Манчестер Сіті», «Динамо» (Загреб, Хорватія) й італійська «Аталанта».